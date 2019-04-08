Матерившаяся при детях томская учительница получила выговор

Учительница школы для слабослышащих №15 в Томске, которая во время занятий материлась по телефону в присутствии учеников, получила выговор после служебной проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

По данным агентства, проверка проводилась в начале марта. Матерившаяся учительница получила выговор и написала заявление по собственному желанию об отказе вести уроки в этом классе. Женщина продолжит работать учительницей, уточнил собеседник агентства.

Видеозапись разговора учительницы сделали ее ученики 9 ноября прошлого года. На кадрах педагог обсуждает работу и коллег по телефону, ругается матом, а затем предлагает детям изучить тему урока самостоятельно. Вместо того чтобы вести урок, женщина продолжает говорить по телефону о своих достижениях, в том числе о том, что у нее два высших образования и она ведет пять предметов.

После публикации ролика преподавательница стала унижать и бойкотировать его авторов, кидала в них скрепками.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!