Названы провоцирующие конфликты фразы

В русском языке есть фразы и выражения, которые могут спровоцировать конфликты. Их назвала эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова, передает РЕН ТВ.

По словам Пешеньковой, нет универсальной фразы, которая вызывала бы негативную реакцию, однако есть «несколько ответвлений», негативно окрашивающих коммуникацию. Она выделила сочетания «Ну да, да, конечно» и «Я так и думал», в которых прослеживается пассивная агрессия. Такие выражения могут вызвать внутреннее недовольство у людей, спровоцировать давление на совесть или на жалость.

Пешенькова посоветовала спрашивать у собеседника, готов ли он к обратной связи прежде, чем прокомментировать что-либо. Высказываться стоит лишь при условии, что человек дал свое согласие. Она добавила, что лучше избегать формулировок вроде «Ты должен» с обвинительными интонациями — вместо них можно сказать «Мне кажется» или «Мы можем попробовать иначе».

Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что сложные отношения с пожилыми родителями часто складываются из-за того, что они недовольны собой, не могут решить свои проблемы и не осознают этого. Специалистка посоветовала не пытаться изменить их характер, а принять его как данность и не воспринимать слова родителей как обидные или задевающие.