Россиянам объяснили причины сложных отношений с пожилыми родителями

Сложные отношения с пожилыми родителями часто складываются из-за того, что пенсионеры недовольны собой и не могут это осознать. Об этом россиянам рассказала семейный психолог Наталья Наумова, передает Nation News.

Наумова объяснила, что пенсионеры прожили целую жизнь, но не смогли повзрослеть с точки зрения психологии и так и остались в детстве. По словам психолога, пожилые люди недовольны собой, а также до сих пор продолжают решать незаконченные конфликтные ситуации со своими родителями.

«Бабушки и дедушки недовольны своими детьми, потому что они видят свои качества, которые себе не разрешают, в своих детях, за это их критикуют и пытаются изменить», — сказала Наумова. Специалистка посоветовала не пытаться поменять пожилых родителей, а принять их характер как данность и не воспринимать их слова как обидное или задевающее.

Ранее специалисты в области психического здоровья рассказали на Reddit, какие действия родителей могут испортить характер детей и повлиять на их психику. Они посоветовали наказывать детей в отдельных случаях, чтобы не создавать ощущения вседозволенности. При этом один из психологов указал, что не стоит проявлять агрессию и негатив — лучше показать любовь и готовность помочь. Родителям также посоветовали не только ругать, но и хвалить детей, и не пытаться вырастить их идеальными.

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