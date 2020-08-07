Мужчина потратил отложенные на образование дочери деньги и был признан ужасным

Пользователь Reddit рассказал, как потратил на вторую жену деньги, отложенные на образование 14-летней дочери. Мужчина был уверен, что она не захочет идти в колледж, так как в детстве хотела стать визажистом. В комментариях юзеры раскритиковали автора поста и признали его ужасным.

Мужчина пояснил, что развелся с первой супругой два года назад. Дочь встала на сторону матери, но осталась в хороших отношениях с отцом. Автор отметил, что много лет назад завел для дочери специальный «фонд для колледжа»: в будущем он планировал оплатить дочери образование.

Когда новая жена решила взять кредит для учебы в юридической школе, он предложил оплатить ее образование. Мужчина взял деньги из «фонда для колледжа», но не сказал об этом никому. «Я думал, что все будет в порядке. Я спросил дочь, собирается ли она учиться в колледже, но она ответила, что будет визажистом и что колледж — отстой», — поделился автор поста.

Позже девочка сообщила отцу, что выбрала для себя хороший колледж, а в будущем мечтает открыть свой стартап. Она спросила, сколько денег в ее фонде. Мужчина решил рассказать правду и сообщил, что оставшейся суммы не хватит на оплату даже года обучения. Дочь начала оскорблять мачеху, назвала его самого дерьмовым отцом и убежала.

Ситуация переросла в конфликт. Мужчина решил, что дочь не заслуживает денег на колледж, пока не извинится. Его вторая жена, оказавшись вовлеченной в семейную разборку, решила пожить у родителей. Дочь автора поста после ссоры отказывается видеться с ним и зовет его не папой, а по имени.

Мужчина попросил пользователей Reddit оценить его поступок. В комментариях многие возмутились таким решением в отношении фонда. «Как подросток только смеет передумывать по поводу своей будущей профессии!» — сыронизировал HyacinthFT. «Если бы в детстве она мечтала стать викингом-астронавтом, который лечит космических единорогов, вы бы тоже удивились, когда потом она бы захотела выучиться на стоматолога?» — добавил он.

«То есть ваша новая жена — это бывшая любовница, на которую вы потратили отложенные на образование дочери деньги? Вы козел со всех точек зрения», — написал dogdrawn. Пользователи отметили, что отлично понимают, почему его дочь выбрала сторону матери. В комментариях многие также назвали мужчину эгоистичным и тупым.