Две фотографии из роддома смутили пользователей сети одной пугающей деталью

Пользовательница Reddit с ником silentonc выложила две фотографии из роддома: одна из них была сделана сразу после ее появления на свет, а вторая — после того, как сама девушка родила первенца. Юзеров сети смутило, что в обоих случаях акушером был один и тот же человек и во втором — отцом чада.

«25 лет спустя доктор, который принял меня, также принял и нашего сына», — поделилась silentonc. Восторг рассказчицы разделили не все: многим эта деталь показалась пугающей. «Наверное, это дико, когда ты вытаскиваешь ребенка из человека, которого ты тоже из кого-то вытащил», — заметил tehmlem. Другим показалось, что это все напоминает матрешку, только очень медленную.

Многие пользователи вступились за девушку и осадили тех, кто издевался над фотографиями. Они также обратили внимание, что врач на обоих снимках выглядит милым и приветливым. Юзеров восхитило, что между рассказчицей и доктором возникла такая связь.

Ранее в июле 19-летняя девушка рассказала на Reddit о том, как, узнав о шестой беременности своей матери, назвала родителей безответственными и предложила дать им денег на аборт. В сети она нашла поддержку: многие согласились с девушкой и посчитали, что она поступила правильно.