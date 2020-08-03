Женщина случайно напоила няню, уволила ее и прослыла ужасной

Женщина с ником ceilingfanfloortiles рассказала на Reddit, что уволила няню после того, как случайно напоила ее алкоголем. Другим юзерам ее поступок показался неправильным. Многие отметили, что в этой ситуации она повела себя не как взрослый человек, и в итоге в комментариях к своему посту женщина прослыла ужасной.

По словам 37-летней ceilingfanfloortiles, 16-летняя девушка сидела с двумя ее детьми целыми днями. «Поэтому в самом начале я у нее спросила, какие напитки и снеки она предпочитает», — заметила рассказчица. Няня ответила ей, что очень любит газированную воду — ее и покупала женщина.

«Затем я просто забыла об этом. Однажды я привезла домой зельтер (алкогольный напиток, внешне напоминает банку газировки — прим. "Ленты.ру") для себя и для мужа, не подумав, что это может привести к каким-то проблемам», — вспомнила ceilingfanfloortiles. В середине этого же дня няня позвонила ей и сказала, что чувствует себя очень плохо, и попросила хозяйку дома приехать как можно скорее, однако та не смогла.

«Через некоторое время она снова позвонила и в слезах сказала, что что-то пошло не так и что она была вынуждена отправиться домой», — пересказала разговор с няней женщина. Как выяснилось, девушка выпила зельтер, приняв его за газировку. На следующее утро она написала матери детей и заверила, что не знала, что этот напиток алкогольный. Более того, она рассказала, что никогда до этого не пила, а оба ее родителя были алкоголиками, из-за чего ей было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

«Я сказала ей не возвращаться, потому что она подвергла моих детей опасности. Она позвонила мне и объяснилась, плача. Она заверила, что очень заботится о моих детях и что ей очень нужны деньги. Но я сказала ей найти настоящую работу», — заявила ceilingfanfloortiles, отметив, что ее супруг назвал ее поведение грубым.

С мужем рассказчицы согласились пользователи Reddit. Они посчитали, что ceilingfanfloortiles поступила абсолютно неправильно. «Девушка просто не могла знать, что это алкогольный напиток», — указал ей один из юзеров. Кроме того, многим показалось странным, что женщина позволила пьяной девушке идти домой, а не предложить ей отдохнуть. В конце концов рассказчица согласилась с комментаторами и пообещала вернуть няню на работу.