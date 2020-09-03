Перечислены способные навсегда погубить психику ребенка ошибки родителей

Специалисты в области психического здоровья рассказали на Reddit , какие привычки и действия родителей способны навсегда испортить характер их детей. Тред набрал почти 16 тысяч лайков.

Автором публикации выступил юзер FriendlySkyChild. Он предложил специалистам перечислить ошибки родителей, которые могут навсегда травмировать психику ребенка.

В комментариях заметили, что многие родители отказываются признавать собственные ошибки и порой винят в них ребенка. Также на психике ребенка может негативно отразиться желание взрослых вырастить сына или дочь копией себя, а не самостоятельной личностью. По словам одного из экспертов, такие родители воспринимают ребенка как свою собственность.

Матерей и отцов призвали не внушать детям, будто они должны заслужить любовь родителей. Кроме того, взрослые должны регулярно показывать свое положительное отношение к ребенку, а не только при определенных обстоятельствах.

Профессионалы сошлись во мнении, что зачастую сложнее всего при воспитании соблюдать баланс между любовью и негодованием, особенно при проступках чад. Они посоветовали наказывать ребенка в отдельных случаях, чтобы не создавать у него ощущения вседозволенности. Однако не стоит проявлять агрессию и негатив, лучше показать любовь и желание помочь, добавил один из психологов.

Родителям также предложили чаще не только ругать, но и хвалить детей, при этом не пытаться вырастить их идеальными. Лучшим вариантом показать ребенку, что он может быть лучше, специалисты назвали изменения со стороны самих взрослых. Это объясняется тем, что дети в первую очередь считывают модели поведения родных.

Ранее пользователи Reddit обратили внимание на фотографию глиняной плиты, возраст которой составляет около двух тысяч лет. Автор поста заметил, что на старой плите виден отпечаток детской ступни. Он посчитал это доказательством того, что дети и в Древнем Риме были «тупыми».