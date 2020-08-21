Мать раскрыла дочери правду о родах и испортила их отношения

Пользовательница Reddit с ником truemomaita рассказала решившей завести ребенка дочери неприятную правду о беременности и родах. Несмотря на то, что женщина чувствовала необходимость раскрыть дочери страшную правду, после разговора она начала сомневаться в правильности своего поступка, ведь он испортил их отношения. В связи с этим мать троих детей попросила совета у посетителей Reddit.

23-летняя дочь женщины находится на четвертом месяце беременности и готовится родить первого ребенка. «Она и ее парень очень рады стать родителями и заранее к этому готовятся. Они составили план родов, покупают детскую одежду, ведут переговоры с доулой, акушеркой и так далее», — рассказала будущая бабушка.

Дочь обратилась к ней за советом, в ответ на что мать без прикрас описала ужасы своей беременности и родов: о тазовом предлежании, которое закончилось экстренным кесаревым сечением, неконтролируемом мочеиспускании, послеродовом выпадении волос, боли при кормлении грудью. Она отмечает, что пока не родила, сама пребывала в неведении и не знала, что в действительности означает материнство.

«Во время нашего разговора она заметно занервничала. Я заверила ее, что все это не было невыносимым. Но это и не было удивительным опытом, и "забыть о боли", по моему опыту, невозможно. Я сказала, что ей нужно быть готовой», — пояснила героиня рассказа.

Девушка подумала, что женщина пытается таким образом отговорить ее от домашних родов и заявила, что вместо помощи, мать принялась ее запугивать. Муж автора рассказа тоже посчитал, что супруга поступила излишне грубо.

Посетители Reddit успокоили женщину, подтвердив, что жесткий разговор куда более полезен для будущей матери, чем слепая поддержка. «Вы сказали ей правду, чтобы она могла подготовиться и принять для себя самое лучшее решение. Кроме того, для нее важно знать проблемы с родами, с которыми столкнулась ее мама, потому что это может случиться и с ней. Сейчас она может злиться, но в будущем она будет счастлива, зная о риске», — заверила ее врач под ником mckinnos. Этот комментарий стал самым популярным в треде, его поддержали 15 тысяч пользователей.

Другие комментаторы также признали, что честность — лучшая политика. «Если бы вы все приукрасили, она бы вернулась к вам после и спросила: "Почему ты не сказала мне, что я обкакаюсь во время родов?"» — предрек другой юзер.