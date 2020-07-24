Блогерша придумала способ проверять мужчин на верность

Блогерша с ником Chesa придумала для подписчиц, которые подозревают возлюбленных в измене, способ проверить их на верность. Женщины обращаются к ней и просят пофлиртовать со своими бойфрендами, а отчеты о проделанной работе Chesa публикует в TikTok.

В опубликованном 20 июля видео, набравшем более четырех миллионов просмотров, блогерша рассказала, что к ней обратилась женщина, которая должна была вскоре родить, и призналась, что начала подозревать мужа в измене еще на первом месяце беременности.

Женщина попросила Chesa пофлиртовать с ее возлюбленным и позвать его на свидание именно в то время, когда они должны были вместе идти к врачу. «Она хотела знать, готов ли он пропустить прием у доктора, чтобы встретиться с девушкой», — отметила блогерша.

Chesa написала мужчине, он сразу же сказал, что у него нет девушки. На предложение встретиться в то время, когда он должен быть у врача, он ответил: «На это время у меня запланировано кое-какое дерьмо, но потом я свободен». Блогерша завершила ролик тем, что назвала мужчину мусором, — это слово она использует для всех героев роликов, которых уличает в неверности.

В комментариях к видео многие оставили слова поддержки женщине, с чьим мужем переписывалась Chesa. «Эта бедная женщина заслуживает лучшего!» — написала одна из пользовательниц. «Он на полном серьезе сказал, что рождение его ребенка — это кое-какое дерьмо», — отметил tevin_4_president. «Ей придется искать хорошего отчима для своего ребенка», — добавила @ssommeil.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как заподозрил жену в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме. Технологии помогли ему узнать, что в рабочее время к домашнему интернету подключился iPhone, принадлежащий другому мужчине, которого автор счел любовником супруги.