Сотрудница полиции дважды родила за двое суток

Сотрудница полиции из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток. Об этом сообщает Unilad.

32-летняя Джоанн Рейли (Joanne Reilly) знала, что беременна близнецами, однако начавшиеся роды застали ее врасплох. Воды отошли на 24 неделю беременности, то есть примерно на 16 недель раньше ожидаемого.

Женщина немедленно отправилась в больницу и через несколько часов на свет появился мальчик, который весил всего 737 граммов (обычно вес новорожденных составляет около 3,5 килограммов). Медикам потребовалось 30 минут, чтобы реанимировать родившегося ребенка.

Врач попросил Рейли соблюдать постельный режим и как можно дольше не рожать второго близнеца. «Для меня это был шок, я даже не знала, что такое возможно, — признается женщина. — В каком то смысле мне просто хотелось, чтобы Оскар (имя второго ребенка — прим. «Ленты.ру») тоже появился на свет. Было так чудно, что один родился, а другой — нет».

Рейли крепилась 48 часов, после чего снова родила. Вес второго близнеца составлял 907 граммов. Женщина смогла подержать младенцев на руках лишь спустя две недели. Кроме того, первые месяцы жизни близнецы провели порознь.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом в десять лет. В 2009 году 41-летняя женщина зачала ребенка путем ЭКО. Из нескольких оплодотворенных эмбрионов в ее матку был перенесен лишь один, остальные заморозили. В 2019 году она снова перенесла ЭКО.