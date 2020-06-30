Психолог дала советы родителям детей-спортсменов

Чтобы жизнь ребенка, который с детства находится в спортивной среде, не превратилась в каторгу, родители должны объяснить ему «правила игры». Об этом в беседе с НСН рассказала Ольга Тиунова.

«Нельзя ждать от тренера "родительского" отношения к тебе. Тренер — это эксперт, нам с тобой нужна, прежде всего, эта его "экспертность". Надо постараться не обращать внимания на какие-то его человеческие несовершенства», — посоветовала психолог. По ее словам, ребенку нужно объяснить, что он не должен бояться рассказывать родителям о своих неудачах.

По словам Тиуновой, до юных спортсменов нужно донести, что главный успех — это успех, достигнутый с помощью тренировок и работы над ошибками, а не благодаря случайности.

Эксперт также подчеркнула, что в занятиях спортом с детства есть как свои плюсы, так и свои минусы. Положительными факторами, по ее мнению, являются физическая подготовка, тренировка самодисциплины, силы воли и тайм-менеджмента. Благодаря полученным навыкам ребенок учится расставлять приоритеты, в том числе, больше внимания уделять учебе, уверена психолог. При этом на него может негативно влиять грубость тренера, деструктивные отношения в коллективе, боязнь проигрышей и неумение формировать понятные задачи вместо абстрактных целей.

Ранее бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на несчастливое детство из-за занятий спортом. Она написала, что из-за тренировок у нее не хватало времени ни на учебу, ни на друзей, ни на первую любовь. По словам девушки, дети-спортсмены вырастают несбалансированными личностями, у них почти нет детства.

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