Российская фигуристка вспомнила о просьбах показать «секс» в 14-летнем возрасте

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, в своем Instagram рассказала о сложных взаимоотношениях с партнером.

По словам спортсменки, с 12 лет она была вынуждена терпеть издевки, так как ее партнер был старше, а тренеры объясняли его поведение переходным возрастом. Попова также рассказала, что в 14 лет ее просили показать в танце «секс, страсть и отношение к этому мальчику», хотя она не понимала, как это нужно делать.

Фигуристка добавила, что спорт воспитал в ней извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины. Это связано с тем, что в танцах на льду партнеру уделяется гораздо больше внимания.

Ранее в понедельник, 29 июня, Попова рассказала о негативном влиянии профессионального спорта на развитие ребенка. По ее словам, из-за излишней сосредоточенности на тренировочном процессе дети вырастают несбалансированными личностями.

23-летняя Попова — серебряный призер первенства России среди юниоров, обладательница бронзовой медали юниорского финала Гран-при и победительница Универсиады в танцах на льду. С 2009 по 2016 год она выступала в паре с Юрием Власенко, затем каталась вместе с Сергеем Мозговым. Спортсменка приняла решение завершить карьеру в феврале этого года.

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