Спорт
 
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80:82
(15:18, 25:19, 20:26, 20:19)
Барселона
Барселона, Испания
Евролига • Регулярный чемпионат. 26-й тур
Эспаньол
Барселона, Испания
Live
2 : 1
2-й тайм
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Лига Европы • 1/16 финала. 2-й матч
Порту
Порту, Португалия
Live
1 : 3
2-й тайм
Байер
Леверкузен, Германия
Лига Европы • 1/16 финала. 2-й матч
Гент
Гент, Бельгия
Live
1 : 1
2-й тайм
Рома
Рим, Италия
Лига Европы • 1/16 финала. 2-й матч
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Лига Европы • 1/16 финала. 2-й матч
Арсенал Л
Лондон, Англия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Олимпиакос
Пирей, Греция
Лига Европы • 1/16 финала. 2-й матч
Последние новости
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Япония показала сопровождение российского Су-34
Греф предложил использовать распознавание лиц в борьбе с коронавирусом
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутники Илона Маска
Составлена карта выселения темнокожих из городов США
Сотрудники ФСБ столкнулись с автомобилем зампреда Госдумы и попали на видео
Турция призвала Россию выполнять соглашения по Идлибу
Блогерша завела роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
Новости партнеров

Бывший российский фигурист пожаловался на безденежье

Перейти в «Мою Ленту»
Иван Ригини
Иван Ригини

Бывший российский фигурист Иван Ригини, выступавший также за Италию, заявил, что в его спорте очень трудно зарабатывать. Слова спортсмена приводит RT.

Ригини посчитал, что безденежье в фигурном катании, при всей его популярности, связано с отсутствием коммерческих спонсоров. «Есть японский спонсор, за счет которого живет все фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь», — пожаловался спортсмен.

Он также рассказал, что с появлением рекламы соревнования бы качественно изменились, а фигуристы стали получать гораздо большие суммы за победы. «Можно попытаться найти спонсора, но когда у тебя нет имени — никому из спонсоров ты не интересен», — отметил Ригини.

Фигурист до 2013 года выступал за Россию под фамилией Бариев, а затем переехал в Италию и начал выступать за эту страну как Иван Ригини. Он четыре раза выигрывал национальное первенство, а в 2017-м ушел из спорта. После этого спортсмен начал участвовать в ледовых шоу.

В марте 2015 года на низкие зарплаты пожаловались Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов. Фигуристы отметили, что в Москве на их зарплату выжить невозможно. Спортсменам приходится «подкатывать» — работать с детьми. Попова заявила, что зарплата редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Мне нравится мой сумасшедший мир»: фигурист Ригини о работе барменом, своей линии одежды и возможном выступлении на ОИ
Олимпийский чемпион сравнил зарплаты фигуристов с футбольными
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня
Мария Шарапова

«Я буду скучать по теннису каждый день»

Шарапова завершила карьеру. Чем она займется теперь?
20:32Сегодня

В UFC появился еще один Нурмагомедов

19:51Сегодня

В АПЛ откроется Зал славы

19:08Сегодня

Описан разговор Смолова с Серхио Рамосом во время матча против «Реала»

Спорт00:0826 февраля

«Мы просто идем вперед»

Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
18:15Сегодня

Легенду «Челси» затроллили из-за крошечного улова

16:11Сегодня

Логинов подаст в суд на чиновницу-доносчицу из Международного союза биатлонистов

14:20Сегодня

Канадский хоккеист заявил о неспособности Овечкина превзойти Гретцки

Спорт00:0124 февраля
Александр Логинов

«Мы не сломаемся»

Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
11:59Сегодня

Вратарь забил гол в добавленное время и вывел клуб в четвертьфинал турнира

10:42Сегодня

Оценены заработки Шараповой за всю карьеру

09:57Сегодня

Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени

Россия
Российским чиновникам устроили 23 Февраля с полуголыми танцовщицами в перьях
Советские государственные и партийные деятели (слева направо) - Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин, нарком обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов, (второй ряд слева направо) - народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Иванович Микоян и член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(Б) Лазарь Моисеевич Каганович.«Доносы писало не государство, а граждане»
Почему Россия никогда не откажется от советского прошлого и кто ответит за сталинский террор
Депутат Госдумы пойдет в политические «Лидеры России»
Москвичей призвали спасти брошенных в последней деревне в пределах МКАД животных
«Мы не гоняли и не борзели»
 
Трамвай на полной скорости сошел с рельсов и упал на машины в российском городе
Все материалы
Мир
В Дании отпустили задержанных за контрабанду наркотиков россиян
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
Раскрыты подробности домашней тирании жены Нетаньяху
Неспортивное поведение
Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
Стало известно о дошедшем до Польши коронавирусе
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР оценили план по «холодной деоккупации» Донбасса
Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке
Украинские предприниматели устроили побоище со стрельбой и взрывами
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
Минск заявил о тревоге из-за сценария НАТО с ядерным ударом по Белоруссии
Последний рубеж рейха
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Все материалы
Экономика
Производитель сырков «Б.Ю. Александров» назвал идиотизмом данные о вреде молока
Лукашенко не увидел смысла в союзе с Россией и Казахстаном
«Роснефть» успешно внедрила новейшее программное обеспечение
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Глава «ЕвроХима» предсказал мировое лидерство России в «климатической повестке»
Рай для шопоголика
С помощью «Почты России» получить заказ из-за рубежа стало проще
Все материалы
Силовые структуры
Задержанные ФСБ подростки раскрыли цель готовившейся бойни в школе
Дмитрий Федоров«Было жутко смотреть на обезглавленное тело»
Россиянин рассказал, как полицейские подкинули ему наркотики. Его словам поверили лишь после смерти
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
В московской квартире нашли мертвую проститутку
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены подробности об iPhone 12
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Huawei лишат процессоров
Вакцину от коронавируса протестируют на людях
Все материалы
Спорт
В UFC появился еще один Нурмагомедов
Мария Шарапова«Я буду скучать по теннису каждый день»
Шарапова завершила карьеру. Чем она займется теперь?
В АПЛ откроется Зал славы
«Я отдала жизнь теннису»
Шарапова ушла из спорта. Чем запомнится лучшая российская теннисистка?
Описан разговор Смолова с Серхио Рамосом во время матча против «Реала»
«Мы просто идем вперед»
Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
Легенду «Челси» затроллили из-за крошечного улова
Все материалы
Культура
Умер один из основателей группы Mazzy Star
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Исполнительницу хита Mercy насиловали и накачивали наркотиками
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Верка Сердючка рассказала о мести Украине за Россию на «Евровидении»
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Партийный Шнуров назвал главных конкурентов петухами в матерном стихотворении
Все материалы
Интернет и СМИ
Двойник Путина с ТНТ оценил слухи о настоящем двойнике президента
«Ничего личного»
Разрушение планеты, смертельные катастрофы и изнанка войны на снимках лучших фотографов мира
Блогер опубликовал снимки из «капсулы времени»
«Силиконовые чудовища»
Чемпион по операциям на теле влюбил в себя миллионы россиян. Чем он их зацепил?
Шнуров объяснил удаление старых политических постов в Instagram
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Собчак нашла политическое применение Бузовой и Аллегровой
Все материалы
Ценности
Британская певица появилась на публике в полупрозрачном наряде
46-летняя бывшая модель показала интимное фото с мужем
Модели вышли на подиум в масках от коронавируса на Неделе моды в Париже
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Модель Victoria's Secret вышла в свет в просвечивающем белье из цепей
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка
Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Все материалы
Skoda раскрыла дизайн гибридной Octavia RS
Первая встреча с российским Skoda Karoq
Знакомимся с первой Шкодой, оснащенной восьмиступенчатым автоматом
В США перекрыли трассу ради фотосессии с суперкарами
Конкуренты нового Hyundai Solaris: есть ли они?
Посмотрите, с кем придется соперничать обновленному седану в России
Рост числа электрокаров оставит без работы сотни тысяч человек
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
Все материалы
Дом
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Россияне стали чаще снимать жилье
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Найдена самая дорогая недвижимость Европы
Партнерский материал
«Пастернак вел себя неадекватно»
Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы