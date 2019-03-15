Олимпийский чемпион сравнил зарплаты фигуристов с футбольными

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал жалобу на низкие зарплаты, которая прозвучала от фигуристов Бетины Поповой и Сергея Мозгова. Слова спортсмена приводит Национальная служба новостей (НСН).

Траньков отметил, что размер зарплаты зависит от уровня спортсмена. Если он не выступает на чемпионатах мира и Европы, продолжил тренер, то заработок будет скромным. «Мы не футболисты, не хоккеисты, но есть виды спорта, где еще меньше. Зарплата зависит напрямую от результатов, и у тренеров в том числе», — сказал Траньков.

В целом же он признал, что зарплаты у фигуристов действительно скромные.

Попова и Мозгов 15 марта рассказали, что в Москве на их зарплату выжить «невозможно». Фигуристка заявила, что доход редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц. По ее словам, спортсменам часто приходится работать с детьми, чтобы получить деньги.

Мозгов и Попова стали победителями в танцах на льду на Универсиаде, прошедшей в Красноярске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!