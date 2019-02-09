Навка ответила на критику о «старых» тренерах фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что слова бывшего биатлониста Александра Тихонова о «стариках» в тренерском штабе российских фигуристов не соответствуют действительности. Слова спортсменки приводит радиостанция «Говорит Москва».

Навка заметила, что с отечественными спортсменами сейчас также работают 35-летний Максим Траньков и 55-летняя Елена Водорезова. «В любом случае молодое поколение идет, старается, работает», — сказала фигуристка, заверив, что в будущем молодых специалистов станет больше.

Ранее 9 февраля Тихонов раскритиковал Федерацию фигурного катания России и указал на возраст многих российских тренеров. «Это говорит о том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят», — заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Тихонов известен тем, что часто критикует российскую биатлонную сборную. В частности, он призывал выгнать отечественных спортсменов из мирового биатлона.

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