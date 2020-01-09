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Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»

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Бетина Попова и Сергей Мозгов

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Поповой, ей немного обидно, что сейчас популярностью пользуется только женское одиночное катание, несмотря на высокий уровень конкуренции в парных соревнованиях. «Но я преклоняюсь перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме. Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется», — заметила фигуристка, говоря об Анне Щербаковой, Алене Косторной и Александре Трусовой — воспитанницах Тутберидзе.

Попова считает, что юные спортсменки способны надолго задержаться в числе лидеров мирового фигурного катания. Она привела в пример Елизавету Туктамышеву и напомнила, что технику фигуристки могут восстановить даже в случае, если параметры их тел изменятся из-за переходного возраста.

Спортсменки из группы Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России, прошедшем в декабре. Первое место заняла Щербакова — она стала двукратной победительницей первенства. Второе место досталось Косторной, третье — Трусовой. В финале Гран-при спортсменки также разобрали все призовые места, а золотой медалисткой стала Косторная.

Методы работы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в конце декабря 2019-го финские тренеры по фигурному катанию посчитали, что будущее российских фигуристок безнадежно, ведь даже семилетние спортсменки подвергаются большим нагрузкам.

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