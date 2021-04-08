Врач назвал способ почувствовать себя моложе

Почувствовать себя моложе поможет своевременная медицинская диагностика и выполнение рекомендаций специалистов, заявил врач-терапевт высшей категории, руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный. Его слова передает телеканал «Звезда».

Он добавил, что к врачу необходимо обращаться не только в том случае, когда есть определенное заболевание, но и при первых признаках плохого самочувствия, а также если есть лишний вес или чувство боли и напряжения.

«[Врачи] грамотно проведут диагностику и подскажут пациенту, что нужно ему делать: что изменить в образе жизни, что изменить в питании, какое количество шагов нужно проходить в день, сколько выпивать воды, как двигаться и так далее для того, чтобы улучшить в целом состояние организма», — сказал специалист.

Ранее врач-терапевт высшей категории, руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный заявил, что самостоятельный прием таблеток при головной боли иногда может быть опасен. Если у человека боль возникла впервые, стоит обратиться к врачу, отметил он.