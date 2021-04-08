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Российский врач раскрыл опасность приема таблеток при головной боли

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Фото: Unsplash

Самостоятельный прием таблеток при головной боли иногда может быть опасен. Риски раскрыл врач-терапевт высшей категории, руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный, передает телеканал «Звезда».

По словам Безымянного, если у человека боль возникла впервые, стоит обратиться к врачу. Медик измерит давление, оценит неврологический статус, подберет эффективное лечение, либо отправит на дополнительную диагностику.

«Были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений», — пояснил он.

Ранее Безымянный назвал лучшие способы распознать приближение инфаркта. По его словам, поводом для беспокойства должна стать любая резкая боль в грудной клетке, иррадиация в левую руку или отдача в левую лопатку. В таком случае нельзя пить обезболивающие, а надо обратиться к врачу.

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