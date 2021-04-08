Российский стоматолог объяснил чувствительность зубов к холодному

У здоровых зубов не должно быть реакции на температуру пищи. Если при контакте с холодным появляется чувствительность, это может говорить о различных болезнях, рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» российский врач-стоматолог Илья Антонов.

Причина реакции зубов на холодное, по словам специалиста, может заключаться в кариесе или клиновидном дефекте. Обе болезни говорят о нарушении эмали зуба и открытии поверхности дентина — твердой ткани зуба.

«Как раз эта граница (эмалево-дентинная) и является самой чувствительной зоной, которая первой начинает сигнализировать о первичных повреждениях зуба», — объяснил врач, добавив, что игнорирование проблемы может привести к среднему или глубокому кариесу.

Антонов пояснил, что в большинстве случаев это решается с помощью установки пломбы или покрытия десен ситайзером. Даже если зуб перестал болеть, это не значит, что болезнетворные бактерии прекратили свою деятельность. Однако человек не почувствует этого, пока они не разрушат глубокие ткани и нервные окончания.

Ранее главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал об опасных признаках боли и неприятных ощущений в зубах. По словам врача, дискомфорт в зубах может свидетельствовать о гайморите, поскольку они расположены очень близко к гайморовым пазухам.