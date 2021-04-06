Врач предупредила о проблемах с суставами из-за неправильного прикуса

Неправильные прикус и расположение зубов могут привести к развитию таких заболеваний, как артрит и артроз. Об этом «Росбалту» рассказала стоматолог-ортодонт Татьяна Курмаева.

По ее словам, если эти болезни затронули височно-нижнечелюстной сустав, с помощью которого двигается нижняя челюсть, то начинаются такие проблемы, как щелчки, хруст, боли, рот не открывается широко. «Сустав лечить намного сложнее, и не все состояния бывают обратимыми. Поэтому вовремя проведенное ортодонтическое лечение является залогом здоровья всей зубочелюстной системы», — предупредила врач.

Она отметила, что прикус также влияет на скорость возникновения кариеса, сохранность пломб, коронок и виниров, эмаль может стираться быстрее.

Ранее директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева говорила, что предраковое состояние может возникнуть в полости рта, если происходит травматизация или длительное воспаление из-за зубного протеза или растущего зуба мудрости.