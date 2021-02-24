Россия
 
Последние новости
«Газпром» отказался отправлять Алексея Миллера в отставку
Партия Зеленского вновь стала самой популярной среди украинцев
Решена многолетняя загадка исчезнувшего на Земле льда
Школьников во Франции оставили без мяса на обед
В сети разгадали скрытое послание на парашюте марсохода
Средняя зарплата в Москве превысила 95 тысяч рублей 
Кейт Уинслет травили за лишний вес и предрекали роли толстушек
Владимир Путин дал российское гражданство сербскому актеру Милошу Биковичу
ДНР и ЛНР проведут в Минске конференцию по Донбассу
Глава армии Норвегии высказался о войне с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Стоматолог оценила заявления об опасности масок для зубов и десен

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Россиянам не стоит бояться кариеса и болезней десен из-за ношения масок, а единственным негативным последствием использования таких средств защиты может стать дефицит слюны, заявила врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ирина Орджоникидзе. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Пересыхание слизистой рта, по ее словам, может случится только в случае длительного ношения маски. При таком исходе достаточно выпить воды или пожевать жвачку, желательно без сахара, что очень полезно, для того, чтобы усилилась саливация.

Орджоникидзе отметила, что при должном уходе за полостью рта и регулярном посещении стоматолога от ношения маски не будет никакого вреда.

Ранее российский стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал о том, как ношение маски влияет на здоровье зубов и десен. Специалист объяснил, что долгая сухость во рту, вызванная ношением маски, способствует развитию кариеса и заболеваний десен. Также, если не делать перерывы в использовании масок, то микроорганизмы, скопившиеся за это время в ротовой полости, могут проникнуть дальше в организм, не имея выхода.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стоматолог опровергла заявления о вреде ношения маски для здоровья зубов
Российский врач рассказал о влиянии ношения масок на зубы и десны
Стоматолог оценила пять популярных народных методов лечения зубов