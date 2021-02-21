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Российский врач рассказал о влиянии ношения масок на зубы и десны

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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Российский стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал телеканалу «Звезда» о том, как ношение маски влияет на здоровье зубов и десен.

Врач объяснил, что прикрытие рта и носа в течение длительного времени заставляет человека чаще дышать. В результате поток влаги сокращается, вызывая сухость во рту, способствующую развитию кариеса и заболеваний десен. Также из-за этого может возникнуть неприятный запах изо рта. Шаргородский рекомендует людям, долгое время находящимся в маске, чаще чистить зубы и полоскать рот водой, пить больше воды, употреблять леденцы и жевательные резинки без сахара для большего слюноотделения.

Кроме того, из-за ношения маски на слизистой ротовой полости могут появляться трещины и темные пятна, поскольку бактерии в полости рта не могут выйти наружу. Поэтому в использовании масок нужно делать перерывы, чтобы микроорганизмы имели выход из полости рта, указал стоматолог.

Ранее немецкий стоматолог Маркус Фелбер развеял популярные мифы о чистке зубов, веря в которые люди могут навредить эмали и здоровью полости рта. В частности, не следует чистить зубы сразу после еды. Врач объяснил, что зубная эмаль защищена кислотной оболочкой, которая должна вновь образоваться после приема пищи. Кроме того, Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других средств для отбеливания эмали, так как они способны навредить зубам.

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