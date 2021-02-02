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Врач назвала причины неприятного запаха изо рта

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Фото: Depositphotos

Неприятный запах изо рта или галитоз в большинстве случаев возникает при стоматологических заболеваниях и патологиях ЛОР-органов, заявила врач-терапевт Арина Жегалина. Ее слова передает «Пятый канал».

В том числе причинами неприятного запаха могут стать болезни ЖКТ: желудка, кишечника, печени. Проблемы со свежестью дыхания также случаются из-за приверженности человека к луку, чесноку, капусте, кофе и сигаретам.

Жегалина отметила, что галитозом часто страдают лекторы, тренеры-ораторы или учителя. Из-за постоянной работы речевого аппарата появляется сухость во рту, что порождает проблему. Чтобы устранить неприятный запах, добавила врач, необходимо обратиться к стоматологу или гастроэнтерологу.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил появление боли в горле по утрам. Она может быть связана с началом отопительного сезона. Батареи пересушивают воздух в помещении, и слизистая носа отекает за ночь. Человек начинает хуже дышать носом и переходит на дыхание ртом, из-за чего пересыхает задняя стенка глотки.

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