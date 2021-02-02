Диетолог рассказал об опасности сыра

Диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности сыра. Об этом кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета заявил радио Sputnik.

Врач отметил, что сыр содержит много полезных элементов и может при непереносимости лактозы заменить молоко. Он подчеркнул, что в сыре в 3-5 раз больше калорий и в 5-6 раз больше белка, чем в молоке. Однако в то же время в нем может оказаться в десять раз больше насыщенного жира, который большинство экспертов связывают с «болезнями цивилизации», в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалист советует употреблять данный продукт в умеренном количестве и выбирать низкокалорийные или твердые сорта, которыми можно быстрее насытиться. Он также добавил, что при злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость.

Ранее сообщалось, что россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов. По данным газеты «Ведомости», в России с января по ноябрь 2020 года производство сырных продуктов увеличилось на 5,8 процента (до 173 тысяч тонн).