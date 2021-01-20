В России с января по ноябрь 2020 года производство сырных продуктов увеличилось на 5,8 процента (до 173 тысяч тонн), пишут «Ведомости». Россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов, отмечают эксперты.

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Сырные продукты — недорогая альтернатива сыру (стоят на треть дешевле), при их производстве возможно использование растительных жиров, например, пальмового масла. По данным Росстата, средняя розничная цена сыра в декабре увеличилась на семь процентов год к году. Потребители экономят и на других товарах, растет популярность недорогих брендов, в том числе местных производителей, говорят аналитики.

Ранее сообщалось, что россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. По данным Российского союза пекарей, рост продаж хлеба зафиксирован впервые за пять лет. В денежном выражении продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9 процента год к году и составили 552,7 миллиарда рублей

По данным Росстата, за девять месяцев прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 4,3 процента. Каждый пятый житель страны признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка.