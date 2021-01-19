Назван лучший адыгейский сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил образы сыра «Адыгейский» федеральных брендов и назвал лучшие из них. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция предприятий «Адыгейский молзавод», «Гиагинские сыры», «Красногвардейский Молочный Завод», «Предгорье Кавказа» и «Свежий ряд». Образцы сравнивали по более чем 80 параметрам.

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Все они имеют отклонения от параметров, которые прописаны в стандарте по органолептическим свойствам, содержанию жира и влаги. Однако, как и требует технология, все изготовлены из молока, никаких заменителей молочного жира не найдено.

По массовой доле жира в сухом веществе (ГОСТ — 45 процентов) проблемы возникли у «Гиагинских сыров», где жира 36,41 процента при указанных 40 процентах. Так же снижено его содержание у фабрики «Предгорье Кавказа» — 44,12 процента.

Внешний вид у всех в оказался в пределах нормы, а вкус — слабо сырным, к тому же у «Гиагинских сыров» и «Свежего ряда» кисловатый. Самая серьезная проблема, вызвавшая включение в черный список, выявлена у бренда «Предгорье Кавказа» — там найдены бактерии кишечной палочки, что свидетельствует о проблемах на предприятии. У «Адыгейского молзавода» и «Красногвардейского молочного завода» найдены дрожжи, что может вызывать грубые пороки вкуса, запаха и внешнего вида.

Таким образом, к покупке, несмотря на некоторые недостатки, рекомендованы три бренда: «Адыгейский молзавод», «Красногвардейский Молочный Завод» и «Свежий ряд».

Ранее «Росконтроль» исследовал популярные бренды какао «Красный Октябрь / Золотой ярлык», «Фаворит», «Роял премиум», «Россия щедрая душа / Российский» и «Золотой якорь», Globus и выяснил, что требованиям качества удовлетворяют только три из них.