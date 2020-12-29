Названа лучшая форель

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») слабосоленой форели, по итогам которого назвал лучшую. Участие в нем приняли образцы пяти брендов: «Ваш выбор», «Дары моря», «Карельские рыбные заводы», «Меридиан» и «Русское море».

Все образцы для исследования закупались в обычных магазинах. Специалисты проверяли форель по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие состава заявленной маркировке, микробиологические показатели и наличие токсичных соединений. Также была проведена идентификация видоспецифичной ДНК рыбы.

Эксперты проверяли наличие в образцах консервантов. Их использование не запрещено ГОСТом, однако информация об этом должна быть указана на упаковке. В форели брендов «Карельские рыбные заводы», «Меридиан» и «Русское море» консерванты не обнаружен. В рыбе под маркой «Ваш выбор» они не содержатся, хотя на упаковке указано обратное. Производители форели «Дары моря» указали на упаковке наличие консервантов, однако их содержание превышает указанную дозировку.

В образцах всех брендов, кроме «Русского моря», выявлены серьезные проблемы с микробиологической безопасностью. При этом ни в одном из образцов не было выявлено фальсификата — вся рыба действительно является радужной форелью, как и указано на упаковке. Органолептические (вкусовые) показатели всех исследованных образцов находятся в пределах нормы.

По итогам исследования форель под марками «Ваш выбор» и «Дары моря» была занесена в черный список «Росконтроля», остальные бренды рекомендованы к употреблению.