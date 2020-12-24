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Названы лучшие продукты для новогоднего стола

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Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил самые популярные продукты новогоднего стола и назвали лучшие. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». Специалисты прошлись по ингредиентам для салата оливье.

По итогам последних исследований высокие места в рейтинге «Росконтроля» заняла колбаса брендов «Велком», «Окраина», «Мираторг». Среди лучших майонезов назвали в том числе продукцию марок «Подворье», «Московский провансаль», «Скит», «Ряба». Специалисты также проверили яйца, без которых не обходится большинство праздничных блюд. В списке лучших оказались «Окское», «Каждый день», «Волжское утро», «Лето», «Вараксино», «Роскар-Экстра» и «Волжанин». Качественным зеленым горошком назвали продукцию марок Bonduelle, «Дядя Ваня» и «6 соток».

Тем, кто предпочитает салаты с крабовыми палочками, посоветовали обратить внимание на бренды «Меридиан», «Дикси» и «Русское море». Среди лучшей консервированной кукурузы специалисты назвали марки «6 соток» и «ВкусВилл». Высокий рейтинг у пресервов из сельди «Русское море», «Балтийский берег», а также у слабосоленой сельди «Меридиан» и «Олива».

Не забыли эксперты и о шампанском. Хорошие позиции оказались у сухого игристого брендов «Новый свет» и «Лев Голицинъ», полусладкого «Абрау-Дюрсо» и «Лев Голицинъ», полусухого «Абрау-Дюрсо» и «Новый свет», а лидером в списке стал Moët & Chandon.

Что касается трат на продукты для праздничного стола, то они с среднем обойдутся в 5729 рублей без учета алкоголя. Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, мимоза и селедка под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков.

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