Диетолог раскрыла способ избежать лишнего веса на праздниках

Диетолог, фитнес-тренер раскрыла способы сохранить стройную фигуру в период новогодних праздников. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Вероника Ларисова, проживающая в Сиднее, рассказала, что в первую очередь нужно минимизировать «вредные для кишечника привычки». Чтобы не набирать вес, она посоветовала регулярно принимать холодный душ, увеличить количество резистентного крахмала в своем рационе и в обязательном порядке ежедневно выпивать два-три литра фильтрованной воды.

По словам специалиста, холодный душ стимулирует блуждающий нерв и положительно влияет на здоровье, помогая улучшить кровообращение, пищеварение, сон, сделать волосы и кожу сияющими, а также снизить уровень стресса. Холодный душ также помогает похудеть, так как он генерирует тепло за счет сжигания жира.

Второе, что рекомендует предпринять Ларисова во избежание лишнего веса, — это придерживаться рациона, богатого свежими продуктами, и при этом ограничить потребление соли и сахара. Помимо этого, следует включить в питание продукты, содержащие крахмал, такие как овес, вареный рис, фасоль и бобовые, а также вареный и охлажденный картофель.

По словам диетолога, ежедневный сон в течение семи-восьми часов и обильное потребление фильтрованной воды также могут благотворно повлиять на работу кишечника.

Наконец, женщина добавила, что регулярные тренировки — ключ к тому, чтобы хорошо выглядеть в новогодний период. «Те, кто регулярно тренируется с умеренной или высокой интенсивностью, имеют более разнообразную микрофлору и большее количество полезных бактерий», — заключила она.

В ноябре диетолог раскритиковала традиционный новогодний праздничный стол россиян. Российский врач Ольга Григорьян заявила, что приготавливаемая на Новый год еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека.