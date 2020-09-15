Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей

Диетолог-нутрициолог Татьяна Евстигнеева обругала популярное движение бодипозитив за оправдание вредных пищевых привычек полных людей. На эту тему она высказалась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По мнению специалистки, в настоящий момент указанное течение «несколько утрировано» и помогает людям с избыточным весом отстаивать свой внешний вид вопреки проблемам со здоровьем. «Бодипозитивом оберегают себя именно полные люди, которые позволяют себе все есть. Это направление разрешило пищевой беспредел», — прокомментировала Евстигнеева.

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Эксперт негативно относится к движению, поскольку при появлении лишнего веса в организме человека развиваются скрытые воспалительные процессы. Она отмечает, что заболевания сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания, которые возникают у молодых людей, связаны именно с этим.

В июле врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл время, когда эффективнее всего уходит лишний вес. Эксперт отметил, что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года, поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий». По словам специалиста, в этот период люди естественным образом теряют примерно полтора килограмма.