Диетолог раскрыл самое эффективное время для похудения

Врач-диетолог раскрыл время, когда эффективнее всего уходит лишний вес. Комментарий эту тему доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург дал в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года, поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий». По словам специалиста, в этот период люди естественным образом теряют примерно полтора килограмма.

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«Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна», — пояснил Гинзбург.

В июне был раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. В первую очередь шведский диетолог Фредрик Паулун посоветовал заняться спортом. Помимо этого он отметил, что следует избавиться от стресса, поскольку, получая его, человек в большинстве случаев прибегает к сладкому.