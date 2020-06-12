Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю

Одной недели достаточно, чтобы избавиться от пристрастия к сладкому. Первые дни будет сложно, но если это пережить, с диабетом будет легче бороться. Секреты раскрыл шведский диетолог Фредрик Паулун, пишет издание Expressen.

В частности, специалист посоветовал заняться спортом — благодаря физической активности организм человека вырабатывает дофамин, эндорфины и серотонин. Второй способ — избавиться от стресса, поскольку, получая его, человек в большинстве случаев прибегает к сладкому. Еще один секрет — найти новые удовольствия: приятная ванна, музыка, фильмы.

Паулун также советует высыпаться, пить больше воды, увеличить употребление пищи, богатой белками.

Ранее врач-терапевт и автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина развенчала популярный миф о суточной норме потребления воды. По ее словам, не стоит устраивать «водную пытку», пытаясь выполнить распространенную рекомендацию, появившуюся «неизвестно откуда», о необходимости выпивать ежедневно два литра чистой воды. Эксперт убеждена, что организм сам даст сигнал о жажде и количестве требуемой ему жидкости.

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