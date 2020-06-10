Назван способ похудеть за 14 дней после самоизоляции

Диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan рассказали, как можно сбросить вес за 14 дней после самоизоляции. Их рекомендации опубликовало издание The Mirror.

Исследователи утверждают, что почти половина британцев потолстела во время периода самоизоляции, так как многие стали меньше двигаться, больше пить и заедать стресс вредной пищей. Они назвали способ, с помощью которого люди могут быстро привести себя в форму.

В первую очередь, диетологи советуют отказаться от доставленных из ресторанов блюд и полуфабрикатов в пользу самостоятельно приготовленной домашней пищи. Специалисты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты.

Это значит, что нужно есть много нежирной белковой пищи: курицу, рыбу, яйца, фасоль и чечевицу. Готовить надо на оливковом масле. Также стоит включить в свое меню больше фруктов, овощей и сложных углеводов, например, цельнозерновой хлеб Диетолог Линда Фостер из Cambridge Weight Plan

Фостер объяснила, что эти продукты наполнят тело энергией и притупят чувство голода, а фрукты и овощи предотвратят обезвоживание. При этом овощей нужно есть больше, чем фруктов, однако полностью отказаться от картофеля. Также она посоветовала пить как можно больше воды, чая, травяных отваров и кофе. Фостер подчеркнула, что на время нужно отказаться от алкоголя и быстрых углеводов вроде печенья и других сладостей, а также избытка соли и сахара.

Диетолог отметила, что резкое изменение пищевых привычек может привести к стрессу, поэтому хотя бы десять минут в день нужно посвятить любимому расслабляющему занятию, будь то медитация, принятие ванны или чтение хорошей книги.

Фостер отметила, что диеты можно придерживаться и дольше, чем две недели. В таком случае два или три раза в неделю можно будет съесть что-то сладкое и выпить бокал вина.

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