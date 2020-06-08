Невеста раскрыла секрет похудения в режиме самоизоляции

Жительница английского города Дерби, графство Дербишир, смогла похудеть на 13 килограммов и удержать достигнутый вес, несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса режим строгой изоляции. Свой секрет она раскрыла изданию Daily Mail.

28-летняя бухгалтер Лора Ми-Бишоп (Laura Mee-Bishop) весила 89 килограммов. Она не следила за количеством съедаемой еды и злоупотребляла вредными закусками. Из-за этого она не могла подняться по лестнице без одышки и чувствовала себя слишком тяжелой для своего роста в 1,58 метра.

После того как женщина увидела свои фотографии на Рождество, она решила, что пора менять образ жизни. Англичанка решила похудеть к намеченной на октябрь 2020 года свадьбе. «Я не могла вообразить, как пойду к алтарю в таком виде, и я была не готова платить сотни фунтов за работу фотографа, чтобы потом стесняться и ненавидеть свои фотографии», — сказала она.

Чтобы похудеть, Ми-Бишоп изменила пищевые привычки в своей семье и начала регулярно посещать занятия на велотренажерах в местном спортзале. Она заказала оптом постное мясо, фрикадельки, сосиски и свиную вырезку и заполнила ими холодильник. Британка включила в меню такие блюда, как, фахитас, карри и простые сочетания мяса с овощами.

За несколько недель Ми-Бишоп сбросила 13 килограммов. Даже когда из-за пандемии коронавируса объявили карантин, ей удалось не только сохранить результат, но и похудеть еще на 4,5 килограмма.

Будущая невеста и ее жених Адам сэкономили на оптовых закупках мяса и других продуктах сотни фунтов (десятки тысяч рублей). Эти деньги пойдут на свадьбу и медовый месяц. Они переехали к родителям Адама, чтобы скопить деньги на ипотеку. Теперь вся семья ведет здоровый образ жизни. Ми-Бишоп ходит на регулярные пробежки со своим будущим свекром.

«Моя жизнь и жизнь Адама изменились к лучшему, несмотря на пандемию. Мы сбросили вес, сэкономили деньги к свадьбе и медовому месяцу и чувствуем себя гораздо более счастливыми и здоровыми. Я более уверена в себе по сравнению с прошлым годом. Наша свадьба в октябре может быть отложена из-за коронавируса, но я знаю, что смогу сохранить вес и остаться в форме, потому что изменился мой взгляд на жизнь», — сказала Ми-Бишоп.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Кент нашла действенный способ, как похудеть на 76 килограммов. Она перенесла операцию по желудочному шунтированию и вступила в местный беговой клуб.

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