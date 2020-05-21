190-килограммовый студент сбросил половину веса за полтора года

Студент из новозеландского города Уоркуэрт весил 190 килограммов и сбросил половину веса тела за полтора года. Он сел на растительную диету и начал заниматься спортом по шесть дней в неделю, сообщает издание Daily Mail.

23-летний студент Жак Робинсон (Jacques Robinson) с детства был крупным. Однако после окончания школы его вес вышел из-под контроля и за год увеличился до 160 килограммов.

Утром 8 апреля 2016 года, когда Робинсону было 19 лет, он потерял сознание на обочине дороги, когда шел на ночную смену. После этого он оказался прикован к постели и страдал от невыносимой боли. У него случались обмороки по десять раз в день. Ему приходилось принимать по 30 различных таблеток ежедневно, чтобы сдерживать мигрень. Чтобы успокоиться, Робинсон стал есть много пиццы, шоколада и сырных пирогов с мясом. В результате его вес достиг отметки в 190 килограммов. У него стали появляться суицидальные мысли.

Однажды утром весы выдали ошибку, так как вес Робинсона оказался слишком велик. После этого он решил радикально изменить свою жизнь и начал худеть.

Робинсон сел на диету. Теперь его рацион состоит из овощей и фруктов. Постепенно он начал заниматься спортом: сначала стал по часу в день ходить на беговой дорожке, затем записался в спортзал и нанял персонального тренера. В результате он похудел до 96 килограммов.

Теперь мужчина учится на фитнес-тренера, чтобы вдохновлять других. Робинсон считает, что если он смог похудеть, то это удастся каждому.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сан-Франциско, Калифорния, похудела на четыре размера благодаря виртуальным занятиям с тренером. Также она изменила диету: стала есть больше рыбы, курицы, овощей и пить больше воды.

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