Мужчина сбросил 22 килограмма за 12 месяцев и дал совет желающим похудеть

Житель индийского города Калькутта (Колката), страдавший от избыточного веса, рассказал о том, как ему удалось сбросить 22 килограмма за 12 месяцев, и дал совет желающим похудеть. Его историю опубликовало издание The Times of India.

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Год назад 39-летний Гаурав Бинани (Gaurav Binani) весил 80 килограммов при росте 160 сантиметров. Он всерьез задумался о похудении, когда записался на курсы самообороны и на первом же занятии обнаружил, что избыточный вес не позволяет ему заниматься вместе с другими учащимися.

Чтобы сбросить вес, Бинани отказался от сахара и сладостей, ограничил количество мучного и калорийной пищи в своем рационе. Кроме того, он стал вставать рано утром и тренироваться шесть дней в неделю, чередуя силовые упражнения и ритмическую гимнастику. Перед каждой тренировкой мужчина выпивает черный кофе и съедает столовую ложку топленого масла, следуя традиции индийских силачей.

Бинани рекомендует периодически менять диету и программы упражнений, не давая телу привыкнуть к ним. По его словам, когда он падал духом, то смотрел на свои старые фотографии. «Они напоминали мне, что если я не буду тренироваться или правильно питаться, то могу запросто стать таким же, каким был год назад», — объясняет мужчина.

Ранее сообщалось о студентке из Индии, которая рассказала о том, как ей удалось за 10 месяцев сбросить 21 килограмм. «Хотя упражнения очень важны, чтобы сбросить вес и поддерживать физическую форму, достичь цели без силы воли и целеустремленности невозможно», — считает она.

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