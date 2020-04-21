323-килограммовый мужчина сбросил две трети веса и устроился в больницу

Житель английского города Дерби, весивший 323 килограмма, сбросил две трети веса и устроился работать в больнице. Его историю опубликовал таблоид Daily Mail.

Четыре года назад 38-летний Пол Стивенсон (Paul Stevenson) с трудом ходил и почти не покидал дом из-за ожирения. После смерти матери он пристрастился к вредной пище и потолстел до 323 килограммов. В 2016 году медики из больницы Royal Derby провели ему рукавную гастропластику. Благодаря операции желудок пациента уменьшился, и он уже не мог есть так много.

Стивенсону прописали новую диету и обязали заниматься спортом. После того, как британец сбросил львиную долю веса, хирурги удалили ему обвисшую кожу. В общей сложности мужчине удалось похудеть на 209 килограммов. Теперь его вес составляет 114 килограммов.

После впечатляющей трансформации британец решил устроиться помощником в больнице, где его ранее оперировали. Таким образом он решил отблагодарить докторов, внесших весомый вклад в его похудение. «Это моя первая работа за 15 лет. Из-за того что я был огромным и страдал из-за серьезных проблем со здоровьем, работа казалась мне чем-то немыслимым, — признался Стивенсон. — Я всегда говорил, что сделаю все возможное, чтобы отплатить работникам больницы за то, что они для меня сделали».

В обязанности Стивенсона входит помогать докторам всех подразделений. За смену ему приходится делать до 37 тысяч шагов по больнице. «Для того, кто не мог сделать и десяти шагов, одолеть 37 тысяч за 12-часовую смену, — это невероятно. Я думал, что под конец рабочего дня я на несколько дней слягу из-за боли, но, к моему удивлению, я в порядке», — с гордостью подчеркнул он.

Стивенсон также рассказал, что на работе он нередко встречает персонал, который заботился о нем во время операции. «Сотрудники этой больницы спасли мне жизнь», — заключил британец.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Сидней, весивший 320 килограммов, отказался от фастфуда и за год сбросил две трети веса. Мужчина решил взять себя в руки, когда врач предупредил его об угрозе преждевременной смерти.

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