320-килограммовый мужчина всего за год сбросил две трети веса

Житель австралийского города Сидней, весивший 320 килограммов, отказался от фастфуда и за год похудел на два центнера. Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний Эндрю Зед (Andrew Zed) утверждает, что пристрастился к вредной пище восемь лет назад. Тогда он пережил развод с супругой и лишился бизнеса. По его словам, каждый день он ел круассаны, бекон, рулеты, пиццы, курицу, чесночный хлеб, картофель фри, пасту, мороженое и литры безалкогольных напитков. Кроме того, он много спал и играл в видеоигры.

Мужчина решил взять себя в руки, когда врач предупредил его об угрозе преждевременной смерти. «Доктор сказал, что в течение года я потеряю возможность вставать с кровати. А этот момент уже практически настал. По его словам, тогда я покроюсь пролежнями и умру, — вспоминает Зед. — Ничто так не пугало меня, как осознание, что я могу скончаться из-за пролежней».

Австралиец наткнулся на программу похудения в Таиланде, разработанную для мужчин с лишним весом. Ему выслали план питания на два месяца, чтобы он смог немного похудеть и прилететь в город Чиангмай. После прибытия туда в августе 2018 года, его вес снизился до 265 килограммов. «Они делали упор на питании, а не на физических упражнениях», — подчеркнул он.

Совладелец проекта для худеющих Стив Смит (Steve Smith) отметил, что программа включает в себя умеренные нагрузки и максимальный отдых. «Похудение наиболее эффективно, когда тело и разум ограждены от физического и психического стресса», — заключил Смит.

Зед вернулся на родину в декабре того же года и перенес операцию по бандажированию желудка — хирургическое лечение ожирения, при котором на верхнюю часть желудка накладывается специальный бандаж. Однако, по его словам, процедура не оказала должного эффекта, поэтому он вернулся в Таиланд и продолжил программу.

Благодаря проекту по похудению Зед сбросил за 12 месяцев 201 килограмм без изматывающих диет и тренировок. «Они заботились о том, чтобы я хорошо отдыхал… Я проводил время у бассейна, читал, смотрел сериалы, посещал местные достопримечательности, ел вкусную еду и при этом терял вес. Много веса», — признался австралиец.

После трансформации у Зеда появилась невеста, он стал более энергичным, радостным и уверенным в себе. «Я все еще в шоке, когда смотрю на свое отражение. Преображение произошло так быстро. К нему надо привыкнуть», — заключил он. Теперь его цель — похудеть до 85 килограммов и избавиться от лишней кожи.

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