Россиянам раскрыли способ похудеть после самоизоляции

В Роскачестве раскрыли способ сбросить лишний вес, появившийся во время самоизоляции, передает РИА Новости.

В службе отметили, что необходимо следовать рекомендациям специалистов. Во-первых, для безопасного похудения надо сократить потребление калорий на 15-30 процентов, либо на 200-300 килокалорий, если нет никаких физических нагрузок.

Завтракать рекомендуется в течение часа после пробуждения, ужинать за три-четыре часа до сна. Промежуток между приемами пищи должен составлять 3,5-4 часа.

Половину содержимого тарелки стоит отвести под овощи, четверть под нежирный белок, вторую четверть под медленные углеводы. Быстрые углеводы надо исключить, пить больше простой воды, в день съедать минимум две порции фруктов и три порции овощей.

Лучше всего ложиться спать с 10 до 11 вечера. Нормализация сна влияет на выработку гормонов, регулирующих количество съеденного.

Интенсивная ходьба также помогает снижать вес, поэтому важно проделывать не меньше десяти тысяч шагов в день, даже если перемещение ограничивается квартирой.

Ранее специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина рекомендовала вести дневник питания, чтобы перестать много есть. Такой подход выработает привычку подходить к питанию осознанно. Кроме того, важно убрать все сладкое в доме из зоны видимости и желательно придерживаться средиземноморской диеты с большим количеством овощей и фруктов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!