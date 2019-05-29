Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе

В Минздраве отметили, что интервальные тренировки отлично подходят для борьбы с ожирением в пожилом возрасте. Об этом заявила главный гериатр ведомства Ольга Ткачева, комментируя результаты исследования Американского гериатрического общества, сообщает RT.

«Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц», — отметила Ткачева.

По ее словам, интервальные тренировки действительно эффективно работают в пожилом возрасте. Кроме того, они помогают не только похудеть, но и улучшить здоровье. «Жир вреден и продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы. А при помощи мышечной ткани сердечно-сосудистая система наоборот вычищается», — добавила гериатр. Вид жира, о котором идет речь, формируется внутри брюшной полости.

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира. В исследовании приняли участие 77 человек в возрасте 70 лет, масса висцерального жира у которых превышала 1-2 килограмма. 36 добровольцев делали групповые упражнения в течение 10 недель по три раза в неделю.

Сначала тренировки длились 18 минут с постепенным увеличением их продолжительности до 36 минут. Тренировки способствовали потери жира почти на килограмм и увеличили мышечную массу почти на 0,5 килограмма.

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