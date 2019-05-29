Раскрыт способ избавиться от жира на животе

Американские исследователи пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 77 человек в возрасте 70 лет, масса висцерального жира у которых превышала 1-2 килограмма. 36 добровольцев делали групповые упражнения в течение 10 недель по три раза в неделю. Сначала тренировки длились 18 минут с постепенным увеличением их продолжительности до 36 минут. На каждое упражнение тратилось 40 секунд с периодом отдыха 20 секунд. Остальные участники попали в контрольную группу и вели обычный для себя образ жизни.

Оказалось, что тренировки способствовали потери жира почти на килограмм и увеличили мышечную массу почти на 0,5 килограмма. При этом эффект был более заметен у мужчин, чем у женщин.

Известно, что с возрастом мышечная масса уменьшается и происходит перераспределение жировой ткани. Чаще всего жир откладывается в области живота, что, как показано, увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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