Наука и техника
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россия предупредила о планах США применить ядерное оружие в Европе
Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
«Зенит» отложил чемпионскую медаль Кокорина
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Новости партнеров

Найден способ защитить детей от ожирения

Перейти в «Мою Ленту»

Младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании или получающие грудное вскармливание лишь эпизодически, подвержены большему риску ожирения. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.

Согласно двум исследованиям, чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения.

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать младенцу исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму. При этом врачи пересмотрели собственные рекомендации и пришли к выводу, что кормить ребенка грудью можно до двух лет «или дольше».

Авторы исследования предупреждают, что крайняя степень ожирения среди детей связана как с немедленным, так и с долгосрочным ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма.

В январе 2018 года врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который много общается с людьми, страдающим от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела. После анализа влияния социального окружения на массу тела 1111 детей ученые выразили уверенность, что главным фактором «заразности» ожирения является взаимоотношение между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые рассказали о роли диетической колы в борьбе с ожирением
ВОЗ посоветовала убрать гаджеты от детей
Стремительно толстеющие российские подростки испугали врачей
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0313 мая
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.

«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»

Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
17:3313 мая

Apple прекратит поддержку iPhone SE

21:0312 мая

Объяснено попадание С-300 в США

07:31Сегодня

Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»

Наука и техника00:03 8 мая

Куб смерти

Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
16:0613 мая

Су-57 получит «умную бомбу»

14:4311 мая

Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

04:40Сегодня

Трамп выделил дополнительные деньги на «Артемиду»

Наука и техника00:0411 мая

Грязный прием

Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
12:3613 мая

Раскрыты возможности нового поколения iPhone

14:3910 мая

Названы причины появления запаха спирта на МКС

00:14Сегодня

В России заявили о взрыве японского F-35 в воздухе

Россия
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Лесные пожары охватили Россию
Огонь оставил без жилья сотни людей и убил тысячи животных
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Россию охватили лесные пожары
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Великобритания сменит посла в России
Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
Лавров поделился ожиданиями от встречи с Помпео
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Россия предупредила о планах США применить ядерное оружие в Европе
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Названы причины отказа главы ПЦУ участвовать в послании мира к Донбассу
Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса
Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине
Все материалы
Экономика
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Биткоин подорожал на треть
Все материалы
Силовые структуры
«Мы бы перерезали друг друга»
Прокурор попал за решетку и выжил на зоне только благодаря бандитским понятиям
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Apple прекратит поддержку iPhone SE
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Су-57 получит «умную бомбу»
Трамп выделил дополнительные деньги на «Артемиду»
Все материалы
Спорт
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Медведева описала Загитову одним словом
«Зенит» отложил чемпионскую медаль Кокорина
Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП
Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке
Советская олимпийская чемпионка погибла в ДТП
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Все материалы
Культура
От Голливуда до Ленинграда
Тарантино, Джармуш, наши: 20 главных премьер Каннского фестиваля
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
«То извращенец, то больной, то снова музыкант»
 
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
Названы лучшие злодеи из сериалов
Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul
Шнуров спел про «пипу с кипой» и представил логотип «Ленинграда» от Лебедева
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Мужчина выставил свою девушку на сайт объявлений ради исполнения секс-фантазии
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Леонида Якубовича представили бойцом Mortal Kombat
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста
Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Актриса вышла в свет в пакетах с мусором
Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла
Не знавшая о беременности женщина внезапно родила
Все материалы
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche
Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover
Все материалы
Дом
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Пристав притворилась покупательницей квартиры и поймала должников
Все материалы