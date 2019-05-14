Найден способ защитить детей от ожирения

Младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании или получающие грудное вскармливание лишь эпизодически, подвержены большему риску ожирения. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.

Согласно двум исследованиям, чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения.

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать младенцу исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму. При этом врачи пересмотрели собственные рекомендации и пришли к выводу, что кормить ребенка грудью можно до двух лет «или дольше».

Авторы исследования предупреждают, что крайняя степень ожирения среди детей связана как с немедленным, так и с долгосрочным ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма.

В январе 2018 года врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который много общается с людьми, страдающим от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела. После анализа влияния социального окружения на массу тела 1111 детей ученые выразили уверенность, что главным фактором «заразности» ожирения является взаимоотношение между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.

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