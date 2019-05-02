Ученые рассказали о роли диетической колы в борьбе с ожирением

Британские ученые выяснили, что дети, которые пьют диетическую колу, в среднем за день поглощают больше калорий, чем их сверстники, которые пьют колу с сахаром. Таким образом они опровергли предположение, что употребление диетических напитков помогает скорректировать вес, пишет газета Daily Mail.

Исследователи изучили рацион питания более семи тысяч детей в США и выяснили, что потребление диетической колы только стимулирует аппетит у детей, и те пытаются компенсировать недополученные калории из других источников, в частности, добавляя больше сахара в другие продукты питания.

По подсчетам ученых, потребление напитков с содержанием сахара приводило к тому, что дети в среднем в день получали на 312 килокалорий больше. Для тех же, кто потреблял диетические напитки, этот показатель был выше — 450 килокалорий. «Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше», — отмечает издание. Исследователи заявили, что только те дети, которые пили чистую воду, в итоге потребляли меньше калорий.

Важность своей работы исследователи пояснили статистикой, согласно которой в западных странах большая часть детей имеет избыточный вес, а в США почти треть детей страдает ожирением. Из-за лишнего веса в детстве люди с большей вероятностью сохраняют его и во взрослом возрасте. В результате они имеют более высокий риск развития диабета, болезней сердца или рака.

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