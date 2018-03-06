Ученые создадут таблетку от ожирения

Ученые Института биологических исследований Солка испытывают вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что и физические упражнения. Соединения, обозначаемые как 516 и 14, могут способствовать снижению веса у людей, которые не в состоянии вести активный образ жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.

Соединение 516 активирует гены, которые способствуют сжиганию жиров в мышечных клетках, а соединение 14 заставляет клетки расщеплять углеводы для производства энергии. Эти метаболические пути естественным образом активируются в организме человека, подвергающемся физическим нагрузкам. Первый препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна — генетическим заболеванием, проявляющимся в прогрессирующей слабости мышц, — а также с боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона.

По словам исследователей, соединение 516 борется с хроническим воспалением в поврежденных тканях, которое связано с ускоренным метаболизмом сахара.

Соединение 14 ученые называют средством против диабета и метаболического синдрома, который выражается в ожирении, гипертонии, высоком уровне сахара в крови и повышенной концентрации «плохого» холестерина. На мышах показано, что препарат улучшает восприимчивость организма к глюкозе и уменьшает массу тела. На людях испытания препарата пока не проводились.

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