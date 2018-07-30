Стремительно толстеющие российские подростки испугали врачей

Число российских подростков с избыточной массой тела и ожирением резко растет. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация — это среди подростков. (...) И это самая пугающая тенденция», — отметила она.

Ранее сообщалось, что доля жителей России с повышенной массой тела выросла на 6 процентов и достигла почти двух миллионов человек (1,3 процента от всего населения страны). В ведомстве отметили, что реальные цифры могут значительно отличаться от статистики в худшую сторону.

Как отметил главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, одна из основной причин ожирения у россиян — это отсутствие системных знаний по вопросам здорового питания.

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