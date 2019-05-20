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В смузи обнаружена высокая доля сахара

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Британское издание Mail Online провело исследование, в результате которого выяснилось, что в 150 граммах диетического смузи содержится то же количество сахара, что и в восьми пончиках. Результаты исследования опубликовала газета Daily Mail.

В эксперименте приняли участие шесть популярных производителей смузи с самым низким содержанием сахара. Минимальное количество сахара составило около 70 граммов, как и в банке кока-колы, при том что взрослые должны потреблять не более 30 граммов свободных сахаров в день, пишет издание.

По словам диетологов, люди, как правило, не обращают внимание на размеры порций смузи и не читают, что написано на этикетке перед покупкой. Они отметили, что такое количество сахара несет угрозу здоровью и может стать причиной развития таких заболеваний как диабет или ожирение.

Ранее специалисты Американской академии Неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза — распространенного аутоиммунного заболевания, при котором поражается центральная нервная система.

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