Россиян предупредили о неэффективности антибиотиков

В Минздраве России указали на неэффективность антибиотиков в лечении ряда вирусов. Об этом заявил главный специалист по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин, передает REGNUM.

По его словам, такие вирусные инфекции, как полиомиелит, корь, паротит и ветряная оспа «не имеют специфического противовирусного лечения». Он отметил, что наиболее действенным способом в борьбе с инфекциями является вакцинопрофилактика.

Направленные на борьбу с инфекционными заболеваниями эпидемиологические меры, гигиена и санитария также не способны искоренить инфекцию, отметил Лобзин.

В начале апреля Минздрав России начал готовить законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации. «Через СМИ, сеть интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — заявила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

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