В Кремле раскрыли ожидания от США по урегулированию на Украине

Песков: Россия надеется, что усилия США по урегулированию на Украине увенчаются успехом

Москва надеется, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине увенчаются успехом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта «ближе, чем кажется». Он добавил, что планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что конфликт на Украине можно быстро завершить, если США будут готовы действовать на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.