Россиянки посчитали ПМС выдумкой и постеснялись обращаться к врачу

Большинство женщин (61 процент) считают, что предменструальный синдром (ПМС) — это оправдание капризов, а не реальное расстройство. Таковы результаты ежегодного исследования «Индекс женского здоровья» Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Согласно опросу, 65 процентов опрошенных женщин, которые знают о ПМС, стесняются обращаться к врачам и снимают симптомы расстройства лекарствами от боли и спазмов, и лишь 15 процентов действительно приходили на прием к гинекологу.

При этом большинство респонденток (78 процентов) незадолго до менструации отмечают изменения в физическом состоянии: многие (62 процента) испытывают боли в спине и области таза, больше половины (59 процентов) отмечают болезненность молочных желез, и подавляющее большинство (70 процентов) жалуются на перемены в эмоциональном состоянии.

Также выяснилось, что четверть мужчин (24 процента) никогда не слышали о расстройстве, и треть (30 процентов) опрошенных, находящихся в постоянных отношениях, не обсуждают эту тему с партнершами. Из тех респондентов, которые знают о симптомах ПМС, 42 процента стараются психологически поддержать женщину, и лишь каждый четвертый (24 процента) — взять на себя обязанности по дому.

Опрос был проведен с 28 марта по 2 апреля. В нем приняли участие 800 респондентов. Целевую аудиторию составили женщины и мужчины репродуктивного возраста (от 18 до 45 лет).

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