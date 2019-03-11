Рассказ девушки о «правильном» равноправии полов разъярил мужчин

Пользовательница Twitter с ником «не теребите клинтон» указала мужчинам на то, что они неправильно трактуют равноправие. В результате девушку подвергли критике и упрекнули в искаженном восприятии мира.

— не теребите клинтон (@Madhouse_sleeps) 09 марта 2019, 05:46

Микроблогер опубликовала полтора десятка твитов, доказывающих, что мужчины ошибочно приписывают равноправию некоторые черты, которые на самом деле не имеют отношения к равенству полов. К примеру, по ее мнению, мужчины понимают равноправие как «можно теперь *** [ничего] не делать, бабы сделают все сами» или как «гыгык, тогда вас *** [бить] можно, как мужиков».

По наблюдению автора треда, мужчины гораздо меньше энергии расходуют на отношения. Кроме того, она считает, что представители мужского пола эгоистичны в сексе. Они довольствуются только традиционным способом удовлетворения женщины, не заботясь каждый раз о доведении ее до оргазма.

Автор треда считает, что мужчины должны компенсировать женщинам траты на поддержание аккуратного и привлекательного внешнего вида. «Вы, ***, в курсе, сколько стоят бьюти-практики? Поинтересуйтесь на досуге. Еще напоминаю, что женская одежда дороже мужской», — негодует пользовательница. Она отмечает, что даже самая естественно выглядящая женщина, скорее всего, тратит деньги «на то, чтобы кожа была чистой и мягкой, волосы — блестящими, а запах — приятным». Микроблогер отмела аргумент «но вас же никто не заставляет», заявив, что вступать в половой контакт мужчина, даже не заботящийся о себе, хочет с ухоженной женщиной. Девушка сетует на то, что мужчины приветствуют естественность только напоказ и с куда большим воодушевлением реагируют на накрашенных женщин. «Не теребите клинтон» также обратила внимание на 30-процентный разрыв в зарплатах мужчин и женщин.

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Тред феминистки возмутил представителей мужского пола. «Про зарплаты — чушь. Про одежду — чушь. Все остальное притянуто за уши, надуманно, искажено и раздуто. Давно такой херни не читал. Завязывай», — высказался юзер @petya_47th из Москвы.

Картину мира автора треда сочли искаженной. «В Google женщинам платят больше, эмпатия зависит не от пола, а от психики и так далее», — полагает дизайнер с ником Manwe. Он считает, что феминизм в России — фикция. «Изменю мнение, когда увижу, что феминистки занимаются политикой как в США, а не нытьем и искажением фактов», — продолжает он.

Пользователь Ksenia из Москвы советует организатору дискуссии «вести себя нормально», чтобы ей все доставалось «на блюдечке с золотой каемочкой». «Будь женщиной во всех смыслах, прочти хотя бы про эмигранток 1917 года, как они в европах устраивались. Короче, начни с себя! И мужчина нормальный к тебе подтянется!» — призывает Ksenia.

Тред «не теребите клинтон» был приурочен к Международному женскому дню — празднику солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Этот день начиная с 1910 года принято считать днем рождения женского пролетариата.

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